英國打擊天團「STOMP」快閃台灣宣傳9月份於台北與高雄之演出，4位團員Andy、Tammi、Phil、Josh參與關韶文的YouTube節目《關我的事》，除了小露身手，帶來令人驚艷的演出，還接受了遊戲PK還有關韶文的終極大考驗，節目中雙方充滿趣味的互動，不但充滿歡樂，也展現了團員們的合作默契及演出之外的親切活潑面貌。

節目中STOMP除了用手腳節拍來演出節奏絕技，還接受了關韶文的挑戰，首先倆倆分組闖關了乒乓小遊戲，這些遊戲不僅考驗了他們的速度與默契反應能力，也展現了他們的團隊合作精神，初體驗的團員們也不忘向關韶文下戰帖一起挑戰，跨國合作組也順利完成挑戰。而完成挑戰後關韶文也向這些遠道而來的朋友們送上了珍奶和雞排，讓他們品嚐到台灣的獨特風味，讓團員們都非常的開心。

「STOMP」作客關韶文的YouTube節目《關我的事》。（開麗娛樂提供）

結束乒乓挑戰，關韶文使出了一個更特別的挑戰，笑說大家都知道他走音很有名，希望STOMP的團員們可以在他一邊演唱歌曲時，一邊以節奏伴奏，而STOMP也大方接受挑戰，以手腳節奏合拍，還巧妙地運用剛剛玩遊戲時使用的乒乓球來增添音樂的韻律感與效果，即興創作出獨一無二的伴奏，STOMP的機智與創意讓現場笑聲連連，為節目增添了更多趣味和驚喜，而關韶文也表示非常期待9月到場觀賞精彩演出。

來自英國的打擊天團STOMP，以運用身體、垃圾桶、水管等各式日常物品進行節奏演奏而聞名全球，展示了他們對節拍和音樂的驚人掌握力，而STOMP將在9月15日至17日於台北流行音樂中心、9月22日至24日於高雄流行音樂中心，展開共8場精采演出，更將帶來首次於台灣演出的新主題「行李箱」「靈異象限」，購票請洽開麗售票及全台全家便利商店 FamiPort。