中信證券秉承科技創新驅動數位用戶體驗的理念，以新興產品、創新技術及領先同業的數位營運模式，獲取國內外多項獎項與專利。深獲年輕人喜愛的「中信亮點APP」功能年年更迭創新，是台灣第一個全功能、全投資旅程證券下單交易軟體，並且是市場第一個主張「免開戶，先使用」開放社群登入的新形態投資APP，積極拓展潛在投資客戶群。

其中，新型態的存股商品「靚亮存」以客戶投資旅程進行設計，介面簡潔明亮，結合了Instagram限時動態、電商購物車等元素，讓投資APP不只是投資，可以協助客戶做好資產配置。本次「中信亮點APP」獲得第一屆旺旺中時金融服務評鑑大賞『創新平台獎』亦是評審對於中信證券持續平台創新的肯定。中信證券將持續以金融科技滿足客戶投資需求為使命，透過新穎技術，依據客戶投資痛點需求打造全投資旅程數位化服務。