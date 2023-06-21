受到少子女化、國際競爭等原因，我國中階人才急劇缺乏，為滿足業者需求，勞動部推動「移工留才久用方案」，只要移工薪資、年資達一定標準，就可以轉換成中階技術人力、不受在台年限限制，原本預估今年要達成1萬人目標，截至6月中旬就已提前達標，更預估今年全年可達1萬5000人。

勞動部統計，截至今年6月18日止已核准雇主聘僱中階技術人力達1萬110人，其中產業類計約3954人，社福類計約6156人，較去年底核發總計約2000人相比，已經大幅成長，原因包括持續調整修正中階技術人力的資格條件及規定，簡化雇主申請流程與應備文件，使雇主申辦程序更加便利。

勞動部說，雇主聘僱中階技術人力，對於雇主有相當多的好處及優點，包括資深移工轉任中階技術人力後，沒有在台工作年限的限制、雇主無須繳納就業安定費、轉任後的移工名額可再彈性運用；至於對轉任為中階技術人力的資深移工而言，在台會有更好的職涯發展、工作收入將更高更穩定。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說明，為達到今年底核准雇主聘僱中階技術人力突破1萬5千人的目標，除將持續加強推廣「移工留才久用方案」，將並簡化申辦流程及文件。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心副主任周麗貞說，為利雇主洽詢相關資訊，規劃在產業移工較多的桃竹苗區域設立「移工留才久用服務中心」，並成立留才久用專屬網站，讓雇主可以輕易的洽詢與找到相關的資訊。