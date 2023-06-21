桃園市青年事務局將在2023世界客家博覽會期間辦理地方創生策展，5月起以「歌謠環島」為主題，在台北、中、南、東部辦理2天1夜地方走讀營隊，透過環島形式，帶領青年參與地方文化、探索台灣各地生活文化與技藝，並共同創作預計在7月完成在地島語歌謠，展現台灣客家青年交流及地方創生走讀共譜下的成果。

青年局自5月起展開宣傳活動，與各地的客家青年及地方創生團隊交流，第一站從苗栗出發，由山山藝文化創辦人郭楠暘、共發實業創辦人陳建成，帶領學員認識山歌、客庄故事走讀、銅鑼環境劇場、里山農事體驗、水圳垢畫體驗，感受山水與人密不可分的關係。第2站在高雄美濃客庄，由米濃聚落創辦人陳佳鴻帶領學員認識日光小林聚落，訴說小林村在面對莫拉克颱風侵襲滅村後，居民如何重新落地紮根。

第3站則造訪台中東勢大茅埔聚落，讓學員體驗在地文化。最後一站走進花蓮豐濱的大陳眷村，透過聲音劇場傳遞1955年因國民政府撤退來台，居民在大陳新村扎根後的生活故事，學員聆聽社區長輩與居民遷移的生命歷程、傳統與祭祀故事。

青年局長侯佳齡表示，透過營隊活動連結台灣各區的在地記憶，讓全台青年走入地方，透過實際體驗與居民互動，在營隊的最後，邀請學員共創一首屬於客家青年的歌，帶回桃園的世客博地方創生展區。 青年局在世客博期間，將以「後生共下飛」為主題，結合生活策展、好物展售及體驗活動，建立客家青年地方創生展區，策展攤位現正受理報名中。