53歲陳姓女房仲，今天上午9時許從公司所在的12樓頂墜落，陳屍在超商騎樓前，因該處是台北市大安區忠孝東路鬧區，所幸並未波及其他路人，但女房仲當場慘死。警方調查，女房仲的老公竟就在樓下車上等待，他說載老婆回公司拿東西，怎料老婆上樓後不久就墜樓，他震驚地說不出話，直說近期老婆並無異狀，目前遺體已移置，將相驗釐清死因。

據了解，53歲陳姓婦人在北市忠孝東路四段靠近延吉街口的一家房仲公司任職，今天上午她由丈夫搭載，說要去公司拿些私人物品，老公在樓下等待。而監視器畫面拍下，婦人搭電梯到11樓公司後，又獨自步行上12樓，接著就發生墜樓。

警方從現場跡證研判，並無外力介入，也沒有打鬥痕跡，但陳婦墜樓原因，仍有待進檢警一步釐清。陳婦老公告訴員警，老婆最近沒異狀，之前偶而與家人有些相處不順遂，但感覺並沒太大問題，也稱老婆沒有相關情緒問題的就醫紀錄。

據了解，陳婦沒有留下遺書，雖現場沒外力介入跡象，但警方仍持續調閱她生前的相關記錄，釐清詳細墜樓原因，全案由檢警偵辦中。

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