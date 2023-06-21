新北市青潭國小圍牆外有6棵樹齡超過60年老麵包樹，日前新北市樹保委員會以其中3棵為「等勢幹（主幹與枝幹大小相同）」有倒塌疑慮，決定7月初移除。護樹團體獲悉，今（21）日到現場為老樹請命，籲請學校保留老樹。清潭國小校長林愛玲表示，既然各界意見有異，將暫緩移除，再請相關單位及專家學者共同討論出最佳方案。

護樹人士今到清潭國小為老樹請命，籲請學校原地保留老樹。（王揚傑攝）

「等勢幹」是在樹木生長過程中，主幹通常較側枝優勢，但是在某些時候側枝的生長也 會跟主枝一樣優勢，稱為等勢幹或分叉幹。若等到枝幹很大，形成內生樹皮時，已經不宜修除其中一個枝幹，樹木有劈裂的風險。

台灣樹人會祕書長潘翰疆表示，等勢幹為樹木生長常態，若以等勢幹理由移除健康的老樹，大多數行道樹可能都不保，建議應審慎評估原地保留或移植的可能，透過修剪、繩索支撐都可避免樹木劈裂倒塌，也希望以後樹保委員會在樹木移除的程序上要更謹慎周全，應經過樹保委員會審議，不是只由兩位樹保委員會勘就決定老樹生死。

清潭國小校長林愛玲（右一）向護樹人士說明將暫緩移除老樹。（王揚傑攝）

林愛玲說明，麵包樹在台灣壽命約100歲，這6棵樹是創校校長所種，60餘歲已屬老年期，枝幹失去彈性，易受外力崩裂折斷，其中等勢幹的3棵樹未來劈裂的風險勢必愈來愈高，恐危及社區民眾及學生通行安全，但如今各界有不同意見，校方以務實謙虛態度接受，暫緩老樹移除，將邀集相關單位及專家學者討論出最佳方案，再報請主管機關核准執行。