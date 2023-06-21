萬事達卡今日宣布與螞蟻集團旗下中國領先數位支付平台支付寶共同推出全新服務，助力國際遊客在中國大陸暢享便捷、安全的無現金之旅。持卡人只需在支付寶數位錢包綁定自己的萬事達卡信用卡或Debit金融卡即可，繁瑣設置或預付帳號儲值都已成為「過去式」。

基於雙方在2019年達成的合作夥伴關係，該服務旨在為廣大消費者與商戶提供更強大的數位支付解決方案，透過一種便捷、安全的方式，使國際遊客能夠在身處中國大陸時像本地民眾一樣進行手機掃碼支付。

根據萬事達卡經濟研究所日前發布的第四期年度旅遊報告「2023年旅遊產業全球趨勢」，全球旅遊業正持續復甦：在高收入消費者的帶動下，休閒旅遊2023年3月的預訂量較2019年同期成長約31％。受這一趨勢影響，萬事達卡預計，包括中國大陸在內的一系列全球熱門旅遊目的地都將受益良多。

螞蟻集團大中華區國際業務總經理李詠詩表示：「此次支付寶與萬事達卡拓展合作並推出全新服務，不僅能夠改善入境國際遊客的旅遊體驗，在全球旅遊持續復甦的大背景下，也為支付寶開放平台上的廣大商戶帶去更多的海外商機。」

受益於萬事達卡與支付寶的此次合作，中國覆蓋面最廣、最便捷的支付方式終於向國際遊客開展。而廣大商戶特別是各類微型企業也將迎來新的發展機遇。

值得一提的是，交易的背後，是萬事達卡強大的支付平台「萬事達卡支付閘道服務(Mastercard Payment Gateway Service)」的保障。無論商戶規模如何、交易發生在何方，支付都能夠被輕鬆受理，進而助力企業發展，確保消費者安全且安心地完成交易。

萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示：「此次與螞蟻集團的進一步合作，再次深化了萬事達卡對中國市場的長期承諾，以及公司圍繞『予力經濟、賦能民眾』的不懈努力。隨著出行和旅遊業的逐步恢復，我們很高興能夠攜手支付寶助力全球萬事達卡持卡人，無論商務差旅還是休閒出遊，都能夠在中國大陸享受到安全、便捷和無憂的支付體驗。」

此外，持卡人若擁有於台灣市場、香港市場、澳門市場及韓國市場發行的萬事達卡，還可訪問萬事達卡環球賞計劃網站進行註冊，進而在購物、餐飲、觀光和交通等熱門旅遊相關領域，額外享受到包括現金回饋在內的多種精彩權益。