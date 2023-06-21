一名男子表示，在台中健行路邊看到一尊7層樓高的金色彌勒佛，佛的左右兩側到背部佈滿逾70個孔洞，超像槍擊後留下的子彈孔，圖片曝光不到1小時，吸引超過4千人朝聖，不少網友笑說「佛擋了那麼多槍」，《中時新聞網》向寶覺禪寺求證，寺方人員笑說，佛身上的孔洞只是窗戶，並非子彈孔。

原PO今（21）日於個人臉書上傳一張照片，只見大馬路旁一座寺廟，寺廟中庭坐落一尊7層樓高的金黃色的彌勒佛，特別的是佛像背部及左右兩側，佈滿至少70個孔洞，神似機關槍掃射後留下密密麻麻的彈孔。

圖片上傳1小時就引發逾4千多人關注，網友紛紛留言笑說，「口徑挺大的」、「慶記佛」、「彌勒佛昨天去拔罐啦」、「佛擋了那麼多槍」、「慶記之佛」、「千瘡百孔」等。

該尊彌勒佛位於台中市北區健行路上，名為寶覺禪寺，又簡稱寶覺寺，是建於昭和二年的古老佛寺，擁有日本風格的庭院造景，7層樓的金身塑像彌勒佛更是遊客必訪的景點。

《中時新聞網》致電寶覺禪寺，寺方人員表示，彌勒佛身上的孔洞是窗戶，一般來說為保持佛祖正面的完整性，因此把窗戶開在佛像的左右兩側及後方。寺方人員說，早期曾開放民眾進入大佛內參觀，但內部整修後，距今已20年沒有對外開放，僅供民眾在外拍照。