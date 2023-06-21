經濟部表示，從去年俄烏戰爭爆發以來，國際燃料價格波動造成全球通膨及調整升息，使得終端需求出現疲軟趨勢，讓111年全年電力消費下降1.3%，而111年第四季電力消費下降約4.7%，其中工業部門電力消費更下降達5.6%，顯示業者除進行產業供應鏈調整外，同時減少部分生產活動以降低庫存。

經濟部進一步說明，本年度在進行用電需求評估時，考量前述經濟情勢及行政院主計總處5月公布第一季GDP -2.87%的初步統計數據，加上電力消費量統計至今年4月底，也較去年同期下降3.37%，顯示國內部分產業生產活動仍持續去化庫存，但在下半年新興科技發展可望帶動半導體及伺服器相關產業產能擴張，預估112年用電需求與去年相當，則長期預估上，112~118年整體用電需求年均成長率約為2.03%。

在電力供給規劃方面，截至111年底太陽光電裝置容量達972萬瓩、離岸風電裝置容量達74.5萬瓩，其中現行太陽光電發電已可滿足日尖峰6小時需求，因此電力調度轉而著重於夜尖峰3小時內。為因應太陽光電及風力發電的間歇性，除了以水力發電機組快速支應，其次便是燃氣機組，是綠電最好的搭檔。為此，政府規劃新建大潭、興達、台中及民營電廠森霸等燃氣機組，逐年併網供電。

有關未來電力供給規劃，考量機組建置時程延長，包括環評審查進度及建廠關鍵要徑進度規劃，以及地方政府與民眾的支持等皆有其不確定性影響，因此寬列115年後備用容量率，另外，離岸風電及太陽光電建置進度受疫情影響，仍努力如期完工併網，以現階段規劃114年再生能源發電占比將達15.5%，115年10月起再生能源發電占比可達20%之目標。