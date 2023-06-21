5億賴姓高中生案今（21）偵結，檢方未依殺人罪起訴夏姓父子，但認定為假結婚，夏男被依使公務員登載不實罪嫌起訴；檢方不起訴理由之一是賴男體內並未驗出酒精，但夏男住所的水果啤酒罐上卻驗出賴男DNA，對此法醫解釋可能是飲用的量較少或者喝下去時間較短，來不及吸收到血液或排泄到尿液中。

檢方表示，夏男住所所遺留的水果啤酒罐上雖檢測出有死者DNA，然解剖鑑定報告中血液、尿液卻無酒精反應，對此法醫研究所法醫證稱，可能是飲用的量較少或者喝下去時間較短，來不及吸收到血液或排泄到尿液中，且酒精要進到血液中才會對人體產生影響，所以「血液中的酒精」濃度是最準確的。

檢方強調解剖鑑定報告顯示死者體內並無酒精反應，因此無可能是因酒精而致昏迷之情事。此外，檢方指出，鑑定報告指出檢驗2551種相關常見毒物，死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物或足以導致昏迷、死亡的烈性毒藥物，因此此案也查無死者墜樓前有遭施打或服用毒藥物等事證。

而賴男手上有多處針孔，檢方傳訊搶救時急救團隊、醫護人員，追查死者左右手臂、上臂及手肘等處留有黏貼紗布，證人指稱，情況緊急時需同時輸血及打強心針，才有左手及右手施打針的痕跡，並確定是插針的醫療行為。

人體如被注射高劑量的氯化鉀或磷酸鉀，血液中鉀離子濃度不可能驗出正常值，而死者在急救時，就中國醫藥大學附設醫院所出具的死者體內血液鉀離子濃度為「正常」，所以，死者於生前尚無遭短時間注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀的可能。

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