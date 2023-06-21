世界經濟論壇（WEF）今天公布最新版年度報告書，日本因為在政治參與領域男女差距過大，在全球受調查的146個國家中排名後段班125名，較去年116名更為後退再創新低。

日本放送協會（NHK）報導，WEF每年都會針對經濟、教育、醫療及政治參與4個領域，調查並公布全球各國的男女差距。

根據今天公布的最新報告書，冰島已連續14年居受調查的146國之冠，男女最為平等；第2名到第4名分別是挪威、芬蘭及紐西蘭。

反觀日本，雖然在教育及醫療領域幾乎達到男女平等，但在經濟及政治參與領域得分極低，導致今年全球排名降到125名，較2022年的116名更為後退。

特別是在政治參與部分，日本眾議員女性占比僅10%，閣員中女性占比也只有8.3%，在這個項目全球排名138名，來到最低水準。

富士新聞網報導，日本今年成績是從2006年開始調查以來最低水準，且不光是在七大工業國集團（G7）墊底，連在東亞及太平洋地區也敬陪末座。

特別是女性政治參與程度占比僅5.7%，是全球最低水準的138名；在經濟領域，男女收入差距及女性管理職占比都沒有改善，在146國中排123名。

TBS電視台報導，日本內閣官房長官松野博一今天表達將強化相關對策的想法說，「必須虛心地接受我國現狀」。

接受WEF調查結果的松野說，政府將基於日前通過的「2023女性版基本方針」全力推動相關政策。