為吸引消費者夏日嗑火鍋，王品集團旗下鍋物品牌「尬鍋」及「嚮辣 和牛麻辣鍋」美味升級推新品。即日起「嚮辣」新添頂級濕式熟成冷藏牛肉，凡內用點和牛無限嚮套餐就能吃到飽。歡慶新菜上市，6月底前到店用餐出示身分證，出生年月日有3個6，立即享價值998元海陸頂級嚮套餐免費吃。「尬鍋」推出四大炒王「剝皮辣椒炒雞火鍋」、「金銀蒜頭蛤蜊炒雞火鍋」、「酒香薑煸麻油炒雞火鍋」及「辣G麻辣炒雞火鍋」，主打桌邊爆炒無骨雞腿肉，還可再任選大份量梅花豬或雪花牛享用，帶來超滿足的多重感官享受。

「嚮辣」以多種牛肉吃法聞名，今年再度豪氣升級牛肉品項，推出濕式熟成冷藏牛肉，即日起內用消費和牛無限嚮套餐就能無限吃，濕式熟成冷藏牛肉採用黃金42天濕式熟成技術，嚴格控管冷藏溫度在零到5度間，口感更加軟嫩多汁，風味也大幅提升，搭配黃金牛骨湯輕涮6秒，高溫鎖住甜嫩鮮味，則是門店推薦老饕吃法。

「嚮辣」也獨創業界推出職人現切牛肉秀，讓顧客感受現切現涮的極致美味，每日限定時段，主廚手切濕式熟成冷藏牛，邀請顧客猜牛肉重量，只要猜到最接近重量數字，就可免費獲得老饕濕式熟成冷藏牛肉一盤。6／30前加碼身分證對對碰好康，內用出示身分證，民國出生年月日只要對中三個6，可免費吃價值998元海陸頂級嚮套餐。海陸頂級嚮套餐同步升級，新增紅、白酒及氣泡酒喝到飽，還有全台唯一辣味糖葫蘆吃到飽，等鐵粉來嚐鮮。

「尬鍋」是網路十大人氣台式雞湯火鍋店第一名，擅長翻玩台菜經典，精心熬製剝皮辣椒雞、蒜頭蛤蜊雞、酒香麻油雞等台式濃醇湯底，廣受年輕顧客喜愛，首家門店開幕時，創下10天熱銷5千鍋好成績。6月菜單再進化，推出四大炒王剝皮辣椒炒雞火鍋、金銀蒜頭蛤蜊炒雞火鍋、酒香薑煸麻油炒雞火鍋、辣G麻辣炒雞火鍋火熱尬場，除了無骨雞腿肉，還可自由搭配梅花豬或雪花牛肉涮煮，現場還有主廚桌邊爆炒雞腿肉，滿足多重感官的用餐體驗。另外供應多款蔬菜、漿餃、霜淇淋等台式自助吧。6月底前用餐，還能品嚐與乖乖聯名的奶油椰子霜淇淋，自助吧備有乖乖奶油椰子配料，立即能擁有雙倍享受又消暑。