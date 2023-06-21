迪士尼聯手皮克斯最新推出的動畫《元素方城市》，運用火、水2個帶有衝擊的能量帶觀眾走進元素的世界。2位主要聲演莉亞李維斯、馬蒙杜亞提日前參與記者會，提到參與製作的過程感動到掉淚，聲演「小炎」的莉亞李維斯更揭露自己被收養的身世，特別感謝家人這一路的支持。

原本在上海出生的莉亞李維斯因故成為孤兒，後來在美國被養大，每每提及收養她的家人，她總是充滿感激，在記者會上還激動掉淚。此次談到聲演「小炎」這個充滿火能量的女子，她表示「我跟小炎實在太像了！」，同時也說自己有內斂的一面。但莉亞更愛小炎既能充滿爆發力卻又嬌小、脆弱。講到這裡，莉亞開玩笑說：「而且我也是可以很有脾氣的呢！」

另一位聲演「水弟」的演員馬蒙杜亞提則揭露透過電影療癒自我的故事，他談到自己身為外交官的父親，拋下一切就為了照顧小孩，選擇到新的國家重新開始。小時候的他雖然知道父親很辛苦，但一直到長大才真正明白「犧牲」的含義，馬蒙杜亞提謙虛地說：「我從水弟身上學到了很多，這部電影對我來說就是一個禮物。」

先前韓裔導演彼得蘇才公開一封充滿感情的信，闡述這個故事對他個人的重大非凡意義，以自己身為韓裔移民父母後代的背景，創造出在片中對應的主角小炎，企圖以本片彰顯自己的家庭與父母的犧牲。該部電影對三位主創都造成了極大的影響，讓他們跟童年時期的自己和解，也透過這個機會向家人表達感謝。