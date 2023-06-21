輔信科技今年本業應用電腦產品（迷你電腦／工業電腦）受限全球通膨壓力影響，客戶因庫存及終端需求疲軟因素而保守下單影響上半年出貨表現。公司表示，雖目前終端及企業需求持續影響銷售，以致客戶仍處於庫存調整期，然部分專案訂單已有緩步回復趨勢，同時搭配子公司暄達醫學的穩健出貨，整體中長期營運展望為穩定正向。

暄達醫學長期專注於傷口護理醫材的開發，醫療級氣墊床為營收主要貢獻來源，且於今年初成為台灣首家醫療氣墊床產品取得CE MDR第二類Class IIa證書的醫材製造商，負壓傷口治療機的推展現階段也已於台灣奠基。經由海外子公司的努力，氣墊床產品近期已逐步於北美市場切入急症護理領域。由於急症護理（Acute Care）強調對患者症狀快速處理和高度醫護專業，以應對如心臟病、中風、創傷、呼吸困難、失血、中毒和其他急性疾病的即時處理，尤其當患者處於急性狀態下，免疫力相對虛弱，交替式壓力氣墊床產品即是提供患者入院臥床期間即時護理與降低壓瘡風險的首選醫材。