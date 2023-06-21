台中5億高中生命案今天偵結，夏姓父子涉殺人罪因證據不足獲不起訴。檢方也曝光現場畫面，檢方澄清，在案發1小時之內，在當天上午11時45分就抵達現場，並要求夏男脫下衣服勘驗身體並進行鑑識採證，但事後檢驗報告出爐，夏男身體及手掌均未發現可疑傷痕或痕跡。
檢方表示，除了身體外，警方也採集夏男急賴男衣物，並剪下雙手指甲剪驗，但並無血跡反應，夏男跟賴男的指甲縫均無對方DNA存在。
經查訪住戶，也沒在案發前或是當下聽見爭吵打鬥或異常聲響，且賴男雙手急頸部均無防禦性傷痕，因此認定夏男涉犯殺人嫌疑不足。
檢方也根據10樓陽臺欄杆所遺留手掌痕、手抓握痕及陽臺外側前緣平臺上亦有擦狀抹痕，並在欄杆外側檢出死者DNA。
經比對現場勘查採證之墜樓路徑及身上之致命傷，外觀呈平行2條傷痕狀、左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。
檢方認定死者應係撞擊該社區大樓凸出屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後掉落地面。
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