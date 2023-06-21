燁輝股東常會由副董事長吳林茂主持，會中通過去年盈餘分配案。去年受到下半年鋼鐵景氣反轉下滑影響，燁輝稅後純益8.10億元，每股稅後純益0.41元。
燁輝總經理張振武受訪表示，鋼市歷經3個月的整理後，鐵礦砂已率先反彈，非鐵金屬也走出谷底，且美鋼率先宣布，將於7月份調漲薄板產品價格，每公噸漲55美元，歐盟亦對2024年用鋼預測增加5.4％，加上配合大陸、越南等主力鋼廠護盤保價，預估8月份過後鋼價有機會反彈，因此下半年鋼市不看淡。
鍍面大廠燁輝（2023）21日股東常會通過2022年營業報告書暨盈餘分配案，每股配發0.3元現金股利。展望未來，燁輝認為，8月份鋼價有機會反彈，因此不看淡鋼市前景。
燁輝股東常會由副董事長吳林茂主持，會中通過去年盈餘分配案。去年受到下半年鋼鐵景氣反轉下滑影響，燁輝稅後純益8.10億元，每股稅後純益0.41元。
燁輝總經理張振武受訪表示，鋼市歷經3個月的整理後，鐵礦砂已率先反彈，非鐵金屬也走出谷底，且美鋼率先宣布，將於7月份調漲薄板產品價格，每公噸漲55美元，歐盟亦對2024年用鋼預測增加5.4％，加上配合大陸、越南等主力鋼廠護盤保價，預估8月份過後鋼價有機會反彈，因此下半年鋼市不看淡。
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