燁輝股東常會由副董事長吳林茂主持，會中通過去年盈餘分配案。去年受到下半年鋼鐵景氣反轉下滑影響，燁輝稅後純益8.10億元，每股稅後純益0.41元。

燁輝總經理張振武受訪表示，鋼市歷經3個月的整理後，鐵礦砂已率先反彈，非鐵金屬也走出谷底，且美鋼率先宣布，將於7月份調漲薄板產品價格，每公噸漲55美元，歐盟亦對2024年用鋼預測增加5.4％，加上配合大陸、越南等主力鋼廠護盤保價，預估8月份過後鋼價有機會反彈，因此下半年鋼市不看淡。