因疫情受阻4年，花蓮最大媽祖廟「港天宮」，今年適逢建廟40週年，再度邀請白沙屯拱天宮媽祖移駕到花蓮遶境祈福，雙女神合體遶境將於12月8日至10日展開，至於詳細遶境路線確定後就公布，宗教交流，也盼帶動花蓮觀光發展。

港天宮曾於2019年慶祝建廟36周年，舉辦盛大的遶境祈福活動，首度請來苗栗白沙屯拱天宮媽祖，與港天宮媽祖一同遶境3天，當時引起轟動，大批信眾沿路追隨。

港天宮董事長賴榮文與董監事赴苗栗通宵鎮拱天宮拜會主委洪文華，邀請白沙屯媽祖年底移駕花蓮參與遶境。（港天宮提供／王志偉花蓮傳真）

港天宮董事長賴榮文昨天偕同董監事，赴苗栗縣通宵鎮拱天宮拜訪，受拱天宮主委洪文華及委員們的熱情接待。賴榮文發出邀請白沙屯媽祖於今年底再度移駕到花蓮遶境，受拱天宮主委及全體委員監事們的熱烈支持。

賴榮文表示，港天宮今年建廟40週年，請示媽祖，將二度邀請白沙屯媽祖來花蓮同遶境祈福，為港天宮宮慶增加光彩，也透過雙女神的合體遶境，讓民眾感受媽祖護國愛民精神與神威，並帶動花蓮觀光，讓媽祖文化永續傳承、信仰感動永存心底。

港天宮董事長賴榮文與董監事赴苗栗通宵鎮拱天宮拜會主委洪文華，邀請白沙屯媽祖年底移駕花蓮參與遶境。（港天宮提供／王志偉花蓮傳真）

拱天宮主委洪文華表示，4年前首次到花蓮遶境，對花蓮鄉親的熱情印象很深刻，很高興能再次受邀，預計將於12月8日至10日到花蓮遶境。

遶境相關資訊與路線圖預計於10月公布，民眾可至花蓮港天宮FB粉絲專頁或花蓮港天宮官網查詢。