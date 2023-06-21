桃園市教育局21日舉辦交通導護暨教育類志工表揚，由市長張善政頒獎感謝401位志工，其中有66人獲得最高殊榮「終身楷模獎」。其中，會稽國小志工隊大隊長陳慶賢、媽媽許淑女及女兒陳紋嘉是志工家庭，一家人樂在服務守護學童安全，成為地方佳話。

67歲的陳慶賢經營服飾百貨，30歲時聽聞學校非常缺交通導護志工因而加入，之後也拉著太太許淑女一起做，他說，現代都是雙薪家庭，尤其上午時段又要很早起床，學校要找志工很困難，也號召女兒陳紋嘉一起投入，他1周排班9個時段不喊累，只要看到學童能安心過馬路、開心上下學就是最好的回報。陳慶賢和許淑女分別在2010及2019年獲得志工終身楷模獎，今年則由女兒陳紋嘉獲獎，成為志工模範家庭。

桃園市同德國小志工許昭錦（左）、忠貞國小志工蕭子妹（右）榮獲終身楷模獎。（呂筱蟬攝）

同德國小71歲的許昭錦同樣擔任導護志工22年，她說，原本自己是在校內擔任愛心媽媽，某天上學時段看到1名小孩無助蹲在馬路上，上前關心才得知是車子太多，讓他嚇到動彈不得，驚覺學童上下學安全的重要性，於是決定站出來擔任交通導護志工，如今也認為是一生的志業，開心做不覺得累。

75歲的蕭子妹則擔任忠貞國小及東安國小導護志工，他笑稱，一開始是到學校跳舞練身體，結束後剛好是學童上學時間，於是留在學校開始當起志工，一做就是22年，期間他也曾遇過不少家長不願意配合指揮，甚至帶著孩子硬闖馬路，希望除了學生要學習交通安全外，家長的交通安全教育也很重要。