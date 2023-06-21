南山人壽打造健康守護圈提供全人健康服務致力民眾健康促進，結合最新數位健康科技創意和保險服務資源，為用戶提供創新且與眾不同的產品和服務。BAM APP為健康守護圈重要服務之一，其結合生理數值追蹤、健康風險提醒、遊戲化社群互動及心靈健康等多項功能，讓用戶在健康促進道路上輕鬆有趣上手，達到積極健康管理預防勝於疾病治療效果。同時透過用戶的共同努力，節能減碳效果也呼應聯合國ESG永續目標，為愛護地球盡一分心力。

我們將堅持服務賦能的經營策略，同時保持在市場上健康促進的領先地位，持續創新為BAM APP用戶帶來領先趨勢數位體驗。

南山人壽做為健康促進的重要推手，我們承諾不斷優化使用者體驗，擴大各項健康促進服務與外溢商品連結的廣度及深度，希望能夠帶給保戶更多健康生活的支持, 同時引起更多民眾對健康的關注，並激發他們促進自身健康的行動力，一起響應政府的健康促進政策。

最後，我要感謝主辦單位和所有支持南山人壽的夥伴，感謝他們的信任和支持，南山健康守護圈能夠不斷成長和進步，提供更好的創新數位健康服務支持台灣人過得更健康。