今年以來美股出現反彈，讓不少空頭投資人損失慘重，初估損失高達1200億美元（約新台幣3.7兆）光是6月的前半個月就出現720億美元（約新台幣2.2兆）的虧損，其中輝達的空頭投資者虧掉105%，代表連本金都賠光了。

綜合外媒報導，研究機構S3 Partners數據顯示，投資者最積極做空的股票，往往是市場上最熱門的股票，包括輝達、特斯拉、微軟、蘋果及亞馬遜，其中特斯拉已經超越蘋果，成為做空規模最大的股票。

然而，科技股的多頭走勢讓空方蒙受鉅額損失，特斯拉空頭虧損約78%，資金規模達到124億美元（約新台幣3839億），輝達的空頭投資人更是暴虧105%，連本金都賠光了。

即使如此，空方似乎仍有高度信心，美股6月空倉規模達1兆美元（約新台幣30兆）創下2022年4月之後的最大規模，佔所有可交易股票的5%，年初空倉的規模約落在8630億美元。

新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）也認為，目前股市確實出現狂熱跡象，很像去年1月之前的狀況，有很多空頭與悲觀情緒出現，最後真的如預期暴跌。

去年準確預測美股大跌的分析師Michael Hartnett今年失準，他自認有三大因素出乎意料，包括美國沒有經濟衰退、信貸沒有緊縮且人工智慧概念股進入牛市。