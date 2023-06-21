演藝圈#MeToo事件燒不停，從許傑輝、宥勝、黃子佼，再到搞笑藝人NONO都接連被爆料性騷過往，沒想到風波並未就此平息，狗仔葛斯齊稍早拋出震撼彈，直接點名「那位歌手及那位拿過金馬的演員，快出來面對吧」，勢必讓演藝圈再掀波瀾。

NONO稍早被網紅「小紅老師 Anissa」指控性騷多達20名女性，還有多名女子遭性侵得逞，對此，NONO發出道歉聲明：「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省NO NO」，未料，狗仔葛斯齊隨即拋出震撼彈，只見他似乎刻意向某些人喊話：「NONO事件已經很明顯，一定要社會開始公審，你才要點頭認錯嗎？別以為時間過了、沒有證據社會就沒辦法治你」，接著更點名：「那位歌手及那位拿過金馬的演員」，要上述者出來面對。

此外，葛斯齊日前上節目《新聞57》，他表示收到一則爆料，指出一名已婚的人夫男星，由於工作緣故投宿某飯店，竟對頗有姿色的工作人員見色起意，在酒吧喝完酒後，便留下聯繫電話，男星在上樓後便打給服務員，女方隨後也進到房間，當時房間除了偶像男星，另一位就是偶像男星的朋友，在酒酣耳熱之下，不僅有了肢體接觸，還做出猥褻動作，把女方脫到只剩一條內褲，女方眼見狀況不對，便直接拒絕對方，才順利逃出魔掌。

不只黃子佼！葛斯齊再點名已婚男偶像 爆炸性發言：女生剩內褲。（影片／東森新聞 CH51 Youtube）

葛斯齊接著點出有關男星的線索，不僅近期有上過新聞版面，過往也常有一些不良例子，尤其酒後常有一些不為人知的事情就被翻出來，接著更強調：「其實認識他的人，圈內的人都知道他是誰」。

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