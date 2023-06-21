頂著一頭藍色新髮色，中租羽球隊雙打男子好手葉宏蔚，努力帶著右膝傷勢拚戰成績，期待和混雙搭檔李佳馨在台北羽球公開賽一場一場拚戰，並在國際賽持續衝擊，爭取2024巴黎奧運資格。

葉宏蔚／李佳馨去年開始在國際賽合作混雙，在葡萄牙羽球國際賽、波蘭羽球公開賽、奧地利羽球公開賽打下冠軍，並於超級100等級加拿大公開賽，捧起生涯首座超級賽金盃。

在世界羽聯2023賽季超級系列賽葉宏蔚／李佳馨成績也還不錯，在超級300系列奧爾良大師賽獲得亞軍，不過前一陣子葉宏蔚右膝受傷，這段期間在想辦法避免傷勢惡化的情況下邊打邊調整，趁著回台參加台北公開賽日前到醫院進行檢查，先打針處理，目前賽前做好保包紮保護，比賽上不成問題，但一切還是得注意，畢竟接下來最重要還是讓身體維持好，持續拚戰國際賽，累積參加巴黎奧運的參賽積分。

這次葉宏蔚頂著一頭搶眼的藍色髮色參賽，他笑說，回到台灣後，想說整一下理頭髮，然後就交給設計師處理，沒想到就變這個新髮色，算是一種新嘗試，而他和李佳馨21日在台北公開賽混雙首輪21比19、23比21擊退馬來西亞組合黃天啟／林秋仙，搶進16強，期待繼續前進，按部就班每場努力奮戰，朝成為第1組在台北公開賽拿下混雙冠軍的「純台灣組合」。