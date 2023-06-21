第4屆地方創生年會將於9月8、9日於新北市舉行，並由新北擔任本屆主辦城市，同時主辦單位台灣地域振興聯盟也首度邀請日本創生團隊來台交流。新北市政府今（21）日召開記者會，公布本屆年會主題「跨」，市長侯友宜表示，地方創生不能只有跨領域、跨世代、跨文化，更重要的是跨到國際，讓台灣從新北開始被看見。

自國發會宣示2019年為台灣地方創生元年，台灣地域振興聯盟即從2020年開始與地方政府合作，連年舉辦「台灣地方創生年會」，建立創生人才培力平台，逐步養成越來越多的地方創生人才，此年會也是創生圈的年度大事，今年擴大邀情台灣產官學研界以及日本創生團隊參與交流。

台灣地域振興聯盟主委林峻丞表示，過去4年來，新北地方創生團隊的努力已有一定的成果，因此今年由新北市主辦是一個很好的時間點，也希望因為疫情的解封帶來台日交流，藉由行動倡議討論跨域共創、永續消費，因為全民有意識的消費，對地方創生的幫助是最大的，希望藉由全民消費來打造一個永續的台灣。

林峻丞說，新北市為全台最大城市，有最多人口，新北還有很多特色，有工業、人文、科技、農業、有山有海，新北市也勇於跨越各式各樣的嘗試，所以當時決定「跨」為今年年會主題時，很吻合新北的精神跟價值，而今年規畫12條見學路線，也是路線最多的一次。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶也說，地方創生必須公私協力，「一個人走得快，一群人走得遠」，把民間的力量集結在一起，讓台灣能夠區域均衡發展，人民安居樂業，讓下一代可以安身立命。因為地方創生沒辦法侷限在某一個業務上，人、文、地、產、景各式各樣的產業都有，而融合最多項目的就是新北市，所以更可以凸顯新北成為領頭羊讓大家學習。

侯友宜表示，在疫情3年期間影響很多事，也影響台灣的經濟產業發展，而地方創生是讓有熱忱，願意為這塊土地奉獻的年輕人回到故鄉，這是一件不容易的事，地方政府跟產業界應該與這些年輕人連結，找出地方特色，讓他們能夠築夢、回到故鄉。

侯友宜強調，新北市在地域上有其優越條件，不僅觀光產業、服務業，還有很多自有品牌，因為沒辦法跨到國際，在內需的過程中面臨很大的挑戰，所以地方創生必須能夠被看見，也要能帶動經濟發展，並跨到國際領域中，除了跨領域、跨世代、跨文化，更要讓台灣走出去，讓台灣從新北被世界看見。