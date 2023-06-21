港式點心「華漾 DIM SUM」亦嚴選在地食材主打現包現蒸，包括港點最佳配角「西螺壺底純釀醬油」，使用雲林西螺產的醬油，主廚推薦「臘味蘿蔔糕」帶有厚實清甜的味道，招牌「水晶鮮蝦餃」，餃皮約5克重，餡料重達30克是市面常見餡料的上2倍重，薄可透光的餃皮，以10摺細膩手法包覆豐富蝦段的餡料，除了經典口味必點，新品「花枝豆苗餃」以花枝打成漿並混合蝦餃餡，拌入小豆苗，讓整體味道更加鮮美有層次；「起士棗泥狗骨頭」以吐司包裹棗泥與牽絲起士，香酥外皮散發濃濃的香氣，外型可愛討喜。

華漾 DIMSUM水晶鮮蝦餃，皮薄餡多是店內主推商品。（華漾 DIMSUM提供）

九華樓華泰片皮鴨選用75天的「宜蘭北京種鴨」。（九華樓提供）

頂級餐廳「九華樓」，捨棄繁複堆砌裝飾，不添加味精與雞粉，以自製天然的調味品增加食物風味，菜色融合主廚曾在大江南北任職的經驗，菜單上除了經典粵菜，還有不少具創新風格、跨菜系的風味組合，金字招牌「華泰片皮鴨」選用75天的「宜蘭北京種鴨」，以明爐烘烤約40到50分鐘，出爐前緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮，由師傅全程監製，確保片皮鴨外層顏色紅潤有光澤，造就出口感外酥內嫩、皮脆有嚼勁的頂級片皮鴨肉。