張棟樑與吳子霏在新歌MV中有床戲。（HEADLINE音樂提供）

張棟樑暌違5年推出全新EP《白夜克拉克》，為主打歌〈不召之臣〉MV大展入魂演技挑戰「一鏡到底」崩潰哭戲， 還請來吳子霏擔任女主角，大演「普遍級床戲」。

張棟樑在製作人的要求下以「one take」的錄音方式來「說故事」，他透露在錄音室中透過「one take」詮釋歌曲加深對歌曲的情緒，為此更錄了不下十遍，他表示：「就像在說故事般，每一回的演唱都有一些細微情緒轉折，就像是唱出每個悲傷的心事，希望大家能聽完後有共鳴！」

MV拍攝上也以「一鏡到底」拍攝方式來呈現主角面對逝去情傷時從沉澱、壓抑、傷心到崩潰的情緒轉換，在名導胡瑞財的掌鏡下，張棟樑把失去情感及愛人的內心難過獨白化為眼淚，邊走邊哭甚至到最後痛哭流淚展現起承轉合的內斂又精湛演技。

張棟樑為新歌MV哭到崩潰。（HEADLINE音樂提供）

值得一提的是，為了MV哭了不下十次的張棟樑最後幾次在導演喊停後，竟然太入戲無法收起情緒，甚至還哭到泣不成聲久久無法自拔，他透露原本導演就是希望他哭到崩潰，因此在醞釀情緒時就把過往生活上曾遇到的委屈痛苦全都往腦裡塞。

他笑說：「把那個痛苦值想像到最大化，沒想到不但很催淚，還哭到聲嘶力竭，結果不僅導演嚇到，連我自己看完回放也嚇一跳，怎麼會可以哭到這麼大聲而且這麼猙獰！」被問到自己是愛哭的人嗎？張棟樑表示：「我是蠻敏感但又很ㄍㄧㄥ的人，平常不會在人家面前哭，但在常在看電影的時候哭，所以會哭都是在電影院！」

張棟樑邀請吳子霏拍攝新歌MV。（HEADLINE音樂提供）

許久沒拍愛情戲的張棟樑，找來有「MV專業戶」之稱的吳子霏共譜「曾經愛情的模樣」，素昧平生的兩人見面第一場戲就是「床戲」，在完全沒有多餘時間的醞釀就要躺在床上談情說愛、深情擁抱，儘管是「普遍級」，但有紳士風度的張棟樑在拍攝前還是找吳子霏先「開會」，沒想到吳子霏第一句話就說：「哥沒關係，我們都是專業的演員，可以放開來演！」也因此讓張棟樑放心飆戲，更大讚吳子霏專業的戲感，開心表示：「子霏讓我很進入劇中狀態，很開心女主角是她！」