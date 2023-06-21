恆春1家以夕照及星空為賣點的度假休閒農莊，與1間被網友評價高CP值的民宿，分別因無登記證挨罰30萬、27萬6000元，並勒令停業，但時過近2年後，2家業者都沒有繳清罰款，還以無力繳納為由申請分期繳款，但執行署屏東分署查到2位老闆坐擁高額不動產、股票，除駁回其等申請外，還通知銀行解繳存款付罰單。

執行署屏東分署指出，恆春有間度假休閒農莊以夕照、星空為賣點，營業客房數達22間，卻未領有旅館業登記證；另墾丁某間民宿標榜吃飯購物戲水都方便，還可代為規畫包套旅遊，被網友評價高CP值，但該業者也無民宿登記證、卻經營14個房間的民宿。

屏東分署表示，案經屏縣府於前年、去年實施聯合稽查發現後，已依發展觀光條例分別裁罰30萬及27萬6000元並勒令歇業，但2名業者至今都沒繳清罰款，當中1名業者還來信表示，因其他業務經營不善欲辦理分期。

但屏東分署受理後發現，2名業者都坐擁高額不動產與多檔上市公司股票，其中1人名下有13筆土地與房屋都無抵押權設定，另1人北部的房子價值數千萬元，在中部也有土地，資產都遠大於所欠罰款。

因此，屏東分署駁回申請，並在2人往來的銀行都回報足額扣押後，另核發執行命令通知銀行解繳義務人存款，讓2名旅宿業者違規罰單迅速徵起執行完畢。

屏東分署強調，無照經營旅館得按次處罰，每次最高罰鍰50萬，無照經營民宿最高則是裁罰30萬，案件一經移送，分署定會貫徹執行，以確保國人旅宿安全。