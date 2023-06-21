士林地院審理馬國女大生命案，被告陳柏諺承認謀為同死，否認殺人罪，辯護人聲請傳喚死者的父母、親友以及法醫共15人出庭作證，庭末陳柏諺替自己辯護，希望30萬交保，法官制止他說明理由，並稱可以具狀陳述，檢察官說「我從9點20分開庭到現在（1點30分），等一下2點還有其他庭，你如果照稿唸，那請具狀陳報」，陳柏諺「讓我分享一下」、「要快就請書記官打字打快一點」、「為什麼大家都在笑，我一押就要2個月，我覺得不好笑！」檢察官稱「沒有人在笑」，下午1點40分法官諭知候核辦。

法官今開庭提示證據，辯護人針對士林警分局搜索票，認為是傳聞證據，沒有證據能力，另外還有警方調閱陳柏諺的病歷紀錄、採證同意書、證物清單、陳柏諺與死者蔡女的IG對話紀錄等，辯護人都認為屬審判外的陳述、傳聞證據，不能作為陳堂證供，法官說「這樣有意義嗎！有必要這樣嗎！」辯護人才改口稱「不爭執」。

辯護人認為員警職務報告等均不具證據能力，聲請法院傳喚，當時的目擊者、蔡女的父母、同學以及朋友等共15人，以及警方從手機翻拍的對話紀錄，都屬審判外的陳述，不能當作證據，檢察官當庭駁斥，認為15名證人不須傳喚。

庭末法官諭知羈押期即將屆滿，檢察官認為陳柏諺不願面對偵審、法律制裁，未予羈押不能確保司法追訴，有羈押的必要，辯護人說，陳柏諺配合進行量刑、測謊鑑定，沒有羈押必要，聲請法院拒保並責付給家人，就能防止輕生。

全案起於，陳柏諺去年10月13日上午10點多，在馬籍蔡姓女友住處，索討9萬9999元，徒手掐扼蔡女脖子致死，陳返回新北市租屋處尋短，經由陳的父母報案，陳在救護車上說「我殺了人」，士林警分局在大東路、蔡女租屋處發現屍體，全案曝光，士林地檢署依殺人罪起訴陳柏諺。

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