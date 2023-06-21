39歲侯姓男子因背信罪，2010年遭台中地檢通緝，13年來隱姓埋名從不出入聲色場所，連1張交通違規罰單都沒收過，唯恐通緝身分曝光。日前永康警方執行擴大臨檢，侯男路過擔心遭盤查，索性躲到一間電子遊藝場草叢後方，因形跡可疑，遭警趨前詢問，侯男緊張回以「我來運動」，反而讓藏了13年的祕密因而曝光。

據了解，這名通緝犯落網後供稱，當初會遭到通緝，單純只是因為嫌前往台中地檢開庭「很麻煩」，寧可過著躲躲藏藏的日子，13年來隱姓理名到處打零工，獨自生活，就怕被別人發現他的通緝身分，

永康分局大灣派出所副所長李世璟、警員王亭皓日前執行擴大臨檢勤務時，臨檢某間釣蝦場時，王亭皓負責外部守望，乍見侯男獨自一人在草叢後方，形跡可疑，便聯繫副所長李世璟支援。

侯男見警方盤查，佯稱「只是來運動」，但神色難掩慌張，警方隱約覺得可能有隱情，便開始盤查其身分，侯男一開始假借胞兄身分，但警方比對照片有異，侯男這才不得已表明真實身分，員警一查，眼前人居然是通緝犯，且通緝期間長達13年。

侯男稱，13年來不是沒遇過警察盤查，但每次靠著假冒胞兄身分，都能安全過關，沒想到這次居然無法瞞過員警「鷹眼」，只能乖乖認命就逮。