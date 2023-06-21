板橋私幼8幼童驗出微量苯巴比妥，新北市衛生局將5日入園採檢，苯巴比妥檢測為臨界值的4幼童檢體送台北榮總質譜儀確認，昨(20)日報告出爐，4幼童血中苯巴比妥結果皆為「未檢出」。沉寂多日的「台灣事實查核中心」也終於發布報告，證實「網傳『孩童巴比妥檢驗64後面的（-）不是陰性，而是代表應該零檢出』？」的說法「錯誤」。民進黨新北市議員戴瑋姍、毒理專家招明威的臉書貼文，也都被臉書官方認證是「不實資訊」。

台灣事實查核中心 20 日發布報告，指出臉書粉專「昭明威教授 毒理威廉」發文稱，檢測巴比妥酸鹽類的免疫尿液初步篩檢報吿中64（-）不是陰性是要「零檢出」的說法，是錯誤理解毒物篩檢不會有偽陽性，是對檢驗法和檢驗報吿的錯誤解讀，因此為「錯誤」訊息。

國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯也在臉書指出，號稱「毒理學家」招明威對於巴比妥檢驗的說法，已經被臉書列為「不實資訊」，請勿輕信，望周知。徐也吐槽，事實查核中心也終於慢半拍的動起來，說明【錯誤 網傳「孩童巴比妥檢驗64後面的（-）不是陰性，而是代表應該零檢出」？

徐巧芯也點名，「至於在失智列車上造謠製造恐慌的戴瑋姍什麼時候才要跟大家道歉？大家都還在等。」

戴瑋姍曾在14日在臉書發文稱，「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥。」目前該篇貼文也已經被臉書官方認證是「不實資訊。已經過獨立查證機構審查。」