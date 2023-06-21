彰化縣政府將舉辦「移起樂活＠彰化」移工系列活動，調劑縣內移工的身心健康、工作壓力。（孫英哲攝）

許多東南亞年輕男女來台淘金，他們奉獻勞力，滿足國內基礎勞動力需求，對我國經濟發展做出貢獻。彰化縣政府為調解縣內移工的身心健康、工作壓力，今天宣布將舉辦「移起樂活＠彰化」移工系列活動，4大項活動多元，鼓勵縣內移工朋友、勞工朋友及雇主共襄盛舉。

彰縣府勞工處長何俊昇表示，「移起樂活＠彰化」移工系列活動包括4個主題，首先是「樂健康-外國人球類競賽」，即日起受理報名，並訂於7月30日於鹿港高中舉辦排球、籃球及羽毛球三項球類競賽活動，多達18個獎項，讓本縣移工以球會友，友善交流。

「樂陶冶-發現彰化之美．外國人攝影比賽暨線上票選活動」即日起受理報名，以彰化縣內特色建築及人文風情等為題材，透過攝影比賽徵集作品，讓移工朋友發現彰化之美，總獎金4萬500元。「樂安居-外國人宿舍環境評比競賽」即日起受理報名，藉由移工宿舍競賽讓雇主、仲介重視移工住宿環境及安全，總獎金高達4萬6千元。

「樂悠遊-外國人彰化在地輕旅行」，於9月至10月辦理5場次，包括稻香文化之旅及海線西濱小輕旅，藉由實地參觀本縣在地文化特色景點，了解彰化自然風光及風土民情，產生在地工作親切感與歸屬感。

上述各項活動訊息詳情及競賽規定可至縣府勞工處網站下載（https://labor.chcg.gov.tw/00home/index01.aspx），也可撥打縣府勞工處專線04-7297228洽詢。

何俊昇說，「樂健康」以球類競賽為主，有在東南亞相當受歡迎的羽球運動；「樂陶冶」讓不喜歡運動流汗的人，可以參加攝影比賽；「樂安居」是希望移工宿舍能具有特色並住得舒服，所以舉辦宿舍環境評比；「樂悠遊」則是要讓移工們在彰化這塊土地上打拚，也要體驗在地美食及人文風情。

彰化除了有超過60萬的本國勞工之外，更有超過6萬多的移工，他們帶給第一線工作非常多的助力，透過辦理多元的活動，期待讓彰化更美好，走向世界，也期待彰化能成為移工們記憶中的美麗、樂活故鄉。