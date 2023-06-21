新北市長侯友宜今下午出席新北市國小市長獎頒獎典禮，他致詞時恭喜所有拿到市長獎的同學「真的令人羨慕」，他指出自己沒有拿過第一名，但他鼓勵沒拿到市長獎的學生沒關係，還有很多階段的市長獎可以拿「繼續加油」。台上一席話被認為不只講給學生聽，也為自己的選情打氣。

侯友宜說，他擔任市長以來，常常有機會到各個民眾家裡拜訪，家中擺飾琳琅滿目，但最明顯、最醒目的一定是市長獎的獎狀與合照，要拿市長獎真的很不容易，除學業優異，也需要特殊才能，拿到市長獎是人生最光榮時刻。

「市長沒有拿過第一名的獎狀，好羨慕第一名的同學」侯友宜表示，現場學生做到很多人做不到的事，他肯定同學在校表現，拿到市長獎也代表人生另一個階段開始，跑人生馬拉松，沿路有很多站，有人給你加油打氣，下一個階段也要用這個精神繼續往前跑。

侯友宜也說，第一階段沒拿到市長獎沒有關係，只要有毅力決心堅持跑到最後，人生就是最圓滿，今天很多國小同學才剛剛開始第一幾段，第二階段會到國中、高中、大學與職場的專業學習，人生就是一棒一棒跑到人生最適合的位置，除了展現自信以外，也能展現對國家的貢獻。

侯友宜說，恭喜拿到市長獎的大家，但沒拿到不要氣餒，還有很多市長獎可以拿，繼續努力，繼續加油。