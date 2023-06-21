經濟部能源局今天公布「2022年度全國電力供需報告」，提出從2023年到2029年的電力預測，在看壞經濟成長率下，把每年電力年均成長率從去年預估2.3％，下修到2.03％。因此預估的每年夜間備轉容量率，除今年為9.5％外，年年都將超過10％，甚至到2029年，還高達22.6％，給出電力充足保證。

經濟部能源局長游振偉表示，今年用電量與去年大概相當，在綜合考量主計總處經濟成長預測、幾個重大建設案、電動車成長後，下修年均用電成長為2.03％，比2.3％略有調降。

未來電力供給上，他說已考量電力設施需做可行性評估、環評、建廠等，都需要時間，已採保守寬列。台電表示，大潭8號機這一兩天就會點火，9號機會趕明年夏季尖峰併聯發電。

根據新版報告，2023年、2024年的夜間備用容量率為9.5％、10.2％，但這都比去年報告預估的11.3％、12.2％來的低。不過2025年起，備轉率跳升到16.6％，之後一路維持15％以上，到2028、2029年，高達21.2％、22.6％。

不過攸關北部電力的協和電廠更新目前已遭基隆市政府撤銷許可，卻仍列在報告中的電力供給名單中，引人質疑。對此游振偉解釋，報告就是照目前電廠規劃進度走，未來會每年做滾動式檢討。