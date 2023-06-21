鄉長賴志銘（左7）表示，公所每年都頒發三節禮金給鄉內低收戶，也要感謝大村鄉內16個愛心企業家熱情贊助，讓我們鄉內的低收戶除了禮金之外，還可以吃到澎湃的流水席。（大村鄉公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣大村鄉因獲贈遺產稅，成為彰化縣最富有的鄉，公所有錢開辦各項福利回饋鄉民，當地企業也愛鄉愛民，特別在端午節前夕席開20桌，宴請鄉內154戶低收戶，公所也發放2000元端午禮金與各項物資，讓現場鄉民直呼好幸福。

大村號稱全台最幸福鄉鎮，2010年「正新輪胎」創辦人羅結妻子羅黃葉去世，繳給大村鄉10億多遺產稅，2019年羅結去世又繳16億多，公所開辦各項福利，包括生育津貼6000元，全鄉民投保100萬元意外險，重陽節發放65歲最高萬元禮金，2021年還發放振興經濟關懷禮金每人2000元。

大村鄉公所為關懷社會弱勢，鄉長賴志銘特別號召鄉內企業團體，21日中午在公所2樓禮堂舉辦「大村鄉112年度端午佳節愛心餐會」，讓大村鄉內154的戶低收入戶，在端午佳節感受到社會各界溫暖。

賴志銘表示，公所每年都頒發三節禮金給鄉內低收戶，也要感謝大村鄉內16個愛心企業家熱情贊助，讓我們鄉內的低收戶除了禮金之外，還可以吃到澎湃的流水席，吃完還有物資可以領取帶回去，讓他們加倍溫暖。

賴志銘說，大村鄉的低收戶3節禮金都有2000元，中低收戶則有春節禮金2000元，截至今年5月19日止，鄉內低收入戶未接受公費安置共計有154戶，公所編列每戶新台幣2000元的弱勢家庭慰問金，21日同步發給當天到場的低收鄉民，也提醒當日無法到場領取的鄉親，可以在30日下午4點前上班日前，到公所社政課領取。