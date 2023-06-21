老牌紡織廠中福（1435）日前因財報問題遭停止交易、瀕臨下市危機，小股東於月初組成自救會前往股東常會抗議，表達對於公司花費數百萬頻繁更換會計師、股票被暫停交易等重大問題之強烈不滿，更痛批董事長陳建遲遲不交出遭金管會勒令要求重編之財報、已嚴重侵害兩萬多名小股東的權益。

中福公司於本月15日發布重大訊息表示，公司雖已向主管機關金管會申請展延111年度及112年第1季財報申報期限，卻未獲主管機關准予展延，甚至重罰中福現任負責人陳建新臺幣24萬元罰鍰。昨日(20)晚間中福公司又另行發布重訊，稱已收到金管會來函，同意中福展延財報申報期限至7月15日。

然而，距7月15日展延申報期限，僅餘約三週時間，又恰逢端午連續假期，中福公司是否能趕在期限前交出重編後之合規財報並完成會計師簽證作業、順利恢復股票交易，受眾多投資人矚目；若來不及如期申報，主管機關是否會一再准予展延期限，或中福將繼續深陷下市危機，亦值關注。