高雄1名狼師遭踢爆20多年前對女學生伸出狼爪，迄今仍在前鎮、鳳山一帶教書，引發外界撻伐。稍早，高雄市長陳其邁出席活動時指出，已啟動調查及蒐集相關證據，並移請高雄地檢署偵查，是否超過法律追訴期由檢方認定。而教育局也補充，今天上午已召開會議，決議行政指導請補習班自律停課。

昨1名女音樂老師在網路自揭，當年僅13歲，卻被狼師性侵及性騷，時間長達3年，讓她出現憂鬱傾向，而20多年過了，這名狼師竟然還在高雄補教界，招收前鎮區籬仔內、崗山仔地區的瑞豐、瑞祥、英明國中，鄰近鳳山五甲地區的鳳甲、五甲、鳳西國中等學生。

針對該起補教狼師案，高雄市長陳其邁指出，當事者家屬有和社會局聯繫，市府啟動調查，也蒐集相關證據，教育局、社會局聯手稽查，在過程中也了解這些過程，以及檢舉人、當事人當時所遇到的情況，所有的證據都搜集主動移請高雄地檢署進行偵查。

陳其邁強調，至於到底是否超過追朔期以及真實內容等，這些必須由地檢署司法調查，市府也要求務必發現真相，不能讓加害者有更多可能的受害者，市府發動行政調查，目標就是確保小朋友都能夠安全。至於是否有其他受害者？現在都在調查當中。

高市議員黃彥籲質疑市府做得不夠，認為應該直接讓補習班關門？陳其邁簡短回應，這是昨天的事情，市府今天都按照司法、行政調查，另外當然也有保全程序。

高市議員黃捷今在議會針對該案質詢教育局，她要求應該趕快把補習班廢止立案，但教育局給的說明模糊，有積極處理嗎？網路上都可以查得到王姓狼師的相關連繫方式，「請你們快一點，為何聯繫不上？大家都找到了，就教育局沒找到」，擔心如果狼師還有任教，恐怕不只1位受害人。

教育局長謝文斌回應，昨天接獲網路訊息，立即搜集相關事證處理，對於補習班有這樣性別事件不能容忍，會用最嚴格、最快方式做審議處理，但今早跟補習班聯繫，早上他們沒有開門；同時會透過社會局窗口聯繫當事人。

謝文斌強調，若查證屬實會依照相關程序給補習班做懲處，甚至撤銷營業許可，司法方面昨晚移請給地檢署，相信馬上會啟動，行政調查今天馬上會啟動，聯繫相關業者，會用行政指導要求停止營業，目前多管齊下積極處理中。

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