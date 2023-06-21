日本福島核災事故距今超過10年，日本福島含氚廢水的排放設備預計於6月底正式完工。國外專家表示，只要能保證放射性元素鍶-90、銫-137、碘-129、鈷-60等已被去除，氚廢水排放入海是沒有問題的；國內學者認為，氚廢水排放後4年才會到台灣附近海域，過於樂觀。

SMC台灣科技媒體中心今（21）日舉辦線上記者會，邀請台灣洋流紐西蘭、澳洲2國的核物理專家解析。

中研院環境變遷研究中心研究員吳朝榮表示，根據過去實際觀測與海洋數值模式模擬的例子，氚廢水排放後大約在1年內就會抵達台灣，若氚水進入內圈的小規模環流系統，其從日本到台灣附近海域的速度會更快；而估計從日本北方到加州外海所需的時間約2-3年。

吳朝榮舉福島核災發生後的觀測結果為例，科學家在約2年後就在加拿大外海測到核災所產生的銫同位素；日本小笠原群島海底火山爆發後，火山噴發的浮石在2個月左右，就向西移動1300公里抵達沖繩海域，噴發4個月後到達台灣附近海域，在東、西部海岸和漁港都能看到大量的浮石，目前預估氚廢水排放後4年才會到台灣鄰近地區，這確實過於樂觀。

澳洲阿德萊大學物理、化學及地球科學院教授湯尼．胡克（Tony Hooker）表示，世界上的核能設施釋放氚已經很多年了，因此對於福島氚廢水的排放，國際原子能總署的最新報告與日本提出的報告一致，根據現在日本提出的排放標準每公升水的氚含量為1500貝克，這數值遠低於日本其他核能設施、其他國家與世界衛生組織的飲用水標準每公升1萬貝克。

紐西蘭奧克蘭大學物理系副教授大衛．克羅夫切克（David krofcheck）表示，氚是一種自然產生的元素，問題是核廢水中不只有氚、碳-14，還有其他62種放射性元素，只要能夠保證放射性元素鍶-90、銫-137、碘-129、鈷-60等已經被去除，排放水進入海洋是沒有問題。

至於氚對健康的風險，克羅夫切克指出，目前還沒有任何足夠證據可以將癌症和氚來連結，即使氚真的是一個會致癌的物質，產生的影響也很小，幾乎沒有辦法找到暴露在氚會致癌的研究，不像車諾比之後的研究那麼完整。