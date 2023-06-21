周三日經225指數早盤一度下跌0.7%，收盤上漲186.23點或0.56%，為33575.14點。東證一部指數也收復失土，升11.16點或0.49%，為2295.01點。

受到全球需求疲弱和股票上漲後獲利了結的壓力，指數在開盤追蹤了華爾街的暴跌。

IwaiCosmo證券投資研究部總經理Shoichi Arisawa說，看到了早盤的下跌，投資人增添了買進股票的意願。「這種偏好將鞏固日經指數的動能，該指數看起來將在短期內上漲，但是是逐漸地攀升」。

軟銀召開股東大會，股票大漲3.68%，並為日經的上漲貢獻最多。執行長孫正義說，在對人工智慧的進步感到振奮之下，集團的立場將轉向「進攻模式」。

晶片相關股票大漲，愛德萬測試(Advantest)和東京威力科創(Tokyo Electron)分別上漲1.25%和2.8%。

日本航空升3.43%，並推進航空股上漲3%，為日經上漲最多的板塊。

鐵路股也上漲1.63%。

保險商東京海上控股在上一個交易日大跌5%之後，周三上漲2.57%。