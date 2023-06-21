市場需求以及原料成本變化不大，長興三大事業部門出貨與上月相當，5月營收36.92億元與上月持平，毛利率維持上月水準，營業利益1.64億元較上月略減12.62％，惟受到業外匯損、利息費用等因素影響，稅前盈餘較上月減少21.61％至1.66億元。長興表示，目前市場需求平穩，大陸地區景氣復甦步伐緩慢，仍期待第三季能溫和回升，公司並持續拓展更多海外市場，布局長期成長動能。

中國大陸經濟成長趨緩、大陸本地競爭激烈，長興也規劃成長重心在大陸之外的市場，特用材料多為利基性、高附加價值產品，具備性能、環保、效率等優勢，持續增加新的應用領域，積極拓展北美、印度等海外市場。馬來西亞合成樹脂廠做為東南亞生產基地，在東南亞市場需求擴大之下，長興已購入馬來西亞廠區毗鄰土地，為後續擴廠做準備，未來視市場發展，乾膜光阻、特用材料也有機會於馬來西亞建置產能。