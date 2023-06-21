專屬18至21歲青年的1200點文化成年禮金本6日開放領用，啟用2週來APP註冊使用人數達60萬，文化幣APP更在啟用當週榮登ios及Android 2大系統排行榜第一。

文化部指出，成年禮金政策特別在獨立書店推出加碼2點送1點，最高放大至1800點優惠，目前有超過300家的獨立書店加入藝文消費點，且遍佈全台和離島地區。唐山書店老闆陳隆昊就表示，成年禮金對經營相對不易的獨立書店是一個很大的鼓舞，書店也都準備要以更好的選書迎接青年朋友。

為持續鼓勵青年朋友領用成年禮金，行政院長陳建仁與18歲高三的YouTuber李怡蓁一起逛獨立書店，並選在端午連假前在「李怡蓁」的頻道播出。李怡蓁是北一女高三畢業生，她以不做作，正經但又幽默、自嘲的方式，分享高中生活而成為近期廣受喜愛的YouTuber，此次與「大仁哥」跨世代拍攝，也讓陳建仁驚喊「我愣住了」。

李怡蓁以獨立書店為主題，走訪位於大稻埕百年建築改造的「郭怡美書店」、1979創立至今的二手書店「舊香居」、開業50年的「水準書店」，以及與大仁哥一起逛了搬3次家都還堅持開在地下室的「唐山書店」。

陳建仁對於母校旁的唐山書店也十分熟悉，同時表示獨立書店最迷人之處，在於不同的書店都是由不同的愛書人精心安排，充分展現不同書店老闆的個人特質，「到了喜歡的書店，就好像碰到同樣的愛書人，心心相印的感覺」。在分享中李怡蓁也意外發現大仁哥也愛看「柯南」。