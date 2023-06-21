全台MeToo風暴持續延燒，遠東集團董事長徐旭東今（21日）出席遠百股東會，被問到近期性騷擾風波，他語氣堅定地加上手勢說，「在職場上就是NO touch」，不能碰任何其他人。

徐旭東說，「我們在美國待過，你在上班的時間，任何的情況，你不能夠碰另外一個人，NO touch。男生女生都一樣，這是不被允許的。」

而提到百貨布局，徐旭東表示，遠百寶慶店急需轉型，預計8月要拆除，原地改建需要4~5年時間，營業面積擴大為萬坪，也有電影院進駐，並朝環保百貨規畫。此外，遠百轉投資的SOGOCITY，也就是在大巨蛋的購物中心，營業面積達3.6萬坪，今年9月就能拿到執照，年底試營運，而海外重慶遠東城也要搶中高端市場，明年（2024年）第2季就會開幕。

至於對景氣的看法，徐旭東指出，全世界受景氣影響時，台灣的感受就沒這麼深，因為台灣人很有一套，尤其「台灣媽媽們床腳下有私房錢」，在家人需要時就會有錢，如此妙喻說明下半年景氣可以樂觀看待。