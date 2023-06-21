拿下生涯首座英超金靴獎後，「韓國天王」孫興慜上賽季表現有失水準，近期捧著大把鈔票搶人的沙烏地聯賽球隊伊蒂哈德，也趁機開出豐厚報價試圖延攬這位優質邊鋒，不過孫興慜已經表示不會離開英超，將會繼續待在熱刺。

據ESPN報導，伊蒂哈德開出4年1.2億歐元價碼，年薪為3000萬歐元，且獎金另計，比起目前年薪998萬4000英榜（約1165萬7437歐元）高出不少，伊蒂哈德已經網羅前皇馬射手本澤馬（Karim Benzema）、前切爾西中場坎特（N'Golo Kante），若再拿下孫興慜，伊蒂哈德衛冕聯賽冠軍的機率大幅提升。

孫興慜透過韓國記者重申對熱刺的忠誠，平息轉隊的猜測，「我在英超還有很多事情得完成，錢對我來說並不重要，踢球所帶來的光榮感，以及為我所喜歡的聯賽效力，這些都是不可或缺，我想在英超為熱刺踢更多比賽，回到球隊後我會好好準備的。」

身為英超6大豪傑之一，過去幾年熱刺被稱為冠軍絕緣體，最近一次奪冠已是在2008年聯賽盃，當時連熱刺射手肯恩（Harry Kane）都還沒加入英超，2018-19賽季則在歐冠聯賽一路過關斬將，卻在決賽敗給利物浦，上賽季更是屈居於英超第8，徹底無緣歐戰。除了孫興慜外，肯恩也深受離隊傳聞纏身，不過據傳本人傾向留在英超，持續追擊聯賽史上進球王。