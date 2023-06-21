桃園地檢署偵破國內首例二類電信業者與詐騙集團共謀販售電信門號，出事的海峽電信使用中華電信基地台，NCC副主委翁柏宗今日表示，已經要求中華電信全數收回海峽電信尚未使用或開通之電信門號，且不再核發新門號，將在釐清事證後，不排除開罰中華電信，並廢止海峽電信執照。

在接獲臺灣桃園地方檢察署函表示，海峽電信未落實用戶資料查核作業，NCC已兩度前往該公司進行行政檢查，要求海峽電信公司提供相關資料；同時該會再函請臺灣桃園地方檢察署於不違反偵查不公開的原則下，提供相關事證，以利後續行政調查及裁處。

翁柏宗表示，海峽電信與中華電信是在2020年開始合作，在這件事情發生後，除要求收回門號，也再次啟動行政檢查，查核公司用戶資料是否都有落實客戶風險管理機制（Know Your Customer，KYC）要求；若經桃園地檢署認定並通知門號涉及詐騙行為時，應依規定立即停、斷話。

翁柏宗表示，已要求海峽電信儘速整理相關資料，以利後續調查。如海峽電信確有違法事證，該會將依據電信法第64條第2項規定，處新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未改善者，廢止其許可。

NCC強調，與檢察機關是打擊詐欺的夥伴關係，該會後續將依據「電信業者受理申辦電信服務風險管理機制指引」啟動查察機制，提醒電信業者務必遵守並落實KYC機制，以共同維護國人使用電信服務權益並降低詐欺風險。