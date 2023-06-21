隨國人健康及運動意識抬頭，相關產業經濟規模亦隨之成長。觀察運動相關服務產業，整體家數自2017年底2511家逐年增長至2022年底5482家；同期間銷售額除2021年因疫情實施三級警戒影響，下滑至310億元，大體呈逐年成長，2022年隨疫情趨緩，回升至397億元。

5年間家數增幅達1.2倍、銷售額增幅達5成2。其中以運動場館業之家數及銷售額占比最大，2022年家數占比4成4，銷售額占比7成7。觀察5年間各業之成長變化，以運動及休閒教育業、其他運動服務業之家數增幅皆逾2倍最顯著，銷售額增幅則分別為 90.4％、69.0％，主因近年參與運動課程及相關活動之需求激增所致。整體而言，銷售額增幅不及家數，顯示相關產業市場競爭越趨激烈。

從消費面觀察，根據教育部體育署「運動消費支出調查」顯示，於2017年至2021年期間，不論在運動課程、運動指導教學或會員場地費等消費支出，民眾選擇消費運動項目為上健身房之占比皆有提升，提高至22.9％至38.8％間，顯示上健身房已漸成為主流運動選項之一。

而隨增肌、減脂等科學化飲食觀念逐步被大眾所接受，相關進口產品也隨之成長。以乳清蛋白產品為例，近年進口價值從2017年3.9億元逐年增加，2022年已達10.0億元，增幅約1.6倍；產品單價亦逐年上升，近年受到生產及運輸成本提高，漲幅更加劇烈。