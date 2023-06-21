性騷案持續延燒，國民黨今公布性騷擾申訴處理委員會的部分案件結案處理情形，國民黨表示，本黨性騷擾申訴處理委員會已開過3次會，委員同意簽結3案，其中包括國民黨立委陳雪生確定不會被撤銷提名，但要接受性平課程，涉及男男性騷案的未曝光立委所涉案件，雙方同意到此為止，至於國民黨立委傅崐萁案仍在調查。

國民黨表示，有鑑於其他政黨對性騷「吃案」導致當事人權益無從獲得保障，國民黨積極強化既有之性平救濟機制，不僅處理經當事人申訴之性騷案件，更主動調查媒體報導涉及本黨相關人士之性騷爭議，力求毋枉毋縱。

國民黨表示，其中一案係於6月4日經電子信箱接獲檢舉，並已約詢雙方，且將調查結果及處置方式作成報告，本案雙方對於事件認知不儘相同，不過彼此都同意，可以到此為止並願意簽字認同結案。

國民黨指出，另有一案係於6月6日經電子信箱接獲申訴、6月13日撤案、6月15日又就同一案件重行檢舉，但6月19日移請黃復興黨部約詢相關人員時，其因故不願接受約詢，且投訴者僅為「目擊者」而非「當事人」，若無新事證則予以結案處理。

國民黨表示，6月6日宣判的陳雪生案，業經司法民事判決定讞，並無涉及黨紀部分，也未觸犯本黨提名規定之排黑」條款，故無「撤銷提名」之理由；本案係發生於立法院，朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免，但陳雪生本人也表達其發言確有不妥之處。有外聘委員認為，由於雙方具立委身分，且案情發生時皆正執行立委職務，故建議本黨轉請立院黨團加強溝通性平觀念，並請陳雪生委員接受性平課程。

國民黨指出，至於有關前財團法人國家政策研究基金會副研究員曾柏文任職《端傳媒》評論總監時涉性騷案，本黨經媒體報導主動立案調查，惟該員目前並非隸屬社團法人中國國民黨，已移請財團法人國家政策研究基金會處理，該會已結案並函覆台北市政府勞動局。

國民黨表示，尚在調查中的案子還有包括6月10日有關新北市黨部工作人員疑涉性騷案，已去函新北市黨部查明，但因當事人已離職及往生，案情查明不易，刻正積極釐清調查中；另6月3日接獲媒體報導主動調查之傅崐萁案，該案雖已超過法律追溯期，且當事人當時並非國民黨黨籍，但仍是外界關注焦點，有必要主動調查、釐清事實，建議由外聘委員協助調查，並邀集相關人員至黨部進行檢核以釐清案情，現正調查中。

國民黨重申，國民黨重視性別平權、保護女性權益，將持續強化黨內性平意識與既有救濟機制，如遇職場性騷擾案件，歡迎黨工使用國民黨工作規則內記載之性騷擾防治專線、申訴電子信箱或者直接通報秘書長辦公室進行申訴，面對性騷擾事件毋枉毋縱，絕不姑息。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。