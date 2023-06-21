澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興聯袂出席全新高速客輪「太吉之星3號」首航儀式。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

全新高速客輪「太吉之星3號」今（21）日由嘉義布袋港首航馬公，為澎湖對外的藍色公路再添生力軍。澎湖縣長陳光復出席首航儀式表示，太吉之星3號載客數高達400人，從布袋到馬公航程只需1小時，航程縮短提升旅客舒適度，也厚植了澎湖觀光旺季的運輸量能。

陳光復指出，澎湖目前對外海運，包括高雄、台南、布袋港對開馬公、龍門港，布袋航線目前主力客輪共8艘，每天最高運能可達1萬左右座位數，太吉之星3號加入大幅提升澎湖觀光旺季的運輸能量，有效紓解空運負擔。

馬公港碼頭擠滿想一睹全新高速客輪「太吉之星3號」風采的民眾。（海有公司提供／許逸民澎湖傳真）

造價新台幣2億4千萬的太吉之星3號，總噸位498 噸，由海有航運公司斥資委託新加坡GlowMarine公司打造，船身為鋁合金雙體快速客輪，船長42.8公尺，吃水深度1.33公尺，動力系統採用4部MTU的引擎，全速可達43節，經濟航速可達38節，嘉義布袋至馬公約60-65分鐘，高規格內裝空間與座椅，搭載船體穩定系統，大幅降低旅客暈眩感。

船家依循傳統擲吉給岸邊民眾，分享喜悅。（許逸民攝）

今日上午11點10分全新高速輪「太吉之星3號」開進馬公港，受到陳光復、副縣長林皆興熱烈歡迎，船家依循傳統放鞭炮，並準備望安炸棗、黑糖糕、糖果、麻糬，丟擲給岸邊民眾，分享喜悅。

近年澎湖觀光客每年約120萬人次左右，其中約有50多萬人次是從布袋搭船往返澎湖，而今年至今布袋馬公已逾27萬人次出入。

目前澎湖對外海運，行駛高雄航線有台華輪，載客數1150人；而將取代台華輪的澎湖輪預計第3季回來營運，載客數則約600人；台南將軍到澎湖東吉，有詠捷海運的雙吉福氣號，載客數149人；台南安平到澎湖馬公，有東聯航運的麗娜輪每週一、三、五航班，載客數約800人。