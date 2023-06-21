都蘭文創園區遭批評設施簡陋，東河鄉農會今天澄清，農會長期以服務在地農民為主，期望進一步創造就業機會及發展鄉里，達到吸引青年返鄉目標，因此積極主動規畫，催生整建都蘭舊穀倉空間，打造成為「都蘭文創園區」，今年農民節及香丁節都在此舉辦，吸引民眾及遊客造訪。

為推廣在地文創和農遊體驗，東河鄉農會利用位於都蘭村舊穀倉5200餘坪基地，打造座台東縣沿海兼具海洋與原漢多元文化，融合創意與休憩的「都蘭文創園區，也是在地農產直銷站，為東海岸增加新的遊憩據點。

東河鄉農會進一步說明，囿於農會能力及財力，目前園區內除有文創館外、已積極開發可愛動物區及旅遊休憩區，免費提供過往旅客休憩及打卡使用，試營運期間累積經驗，以供後續服務參考。

東河鄉農會表示，將秉持以服務顧客及造福鄉里精神，持續精進服務內容，蒐集意見，做成未來調整營運策略參考，再次感謝各界支持與指教。