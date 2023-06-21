中鴻(2014)周三開出112年7月份內銷及112年8月份外銷盤決議，內銷方面續降，熱軋每公噸調降1200元、冷軋每公噸調降1500元、鍍鋅每公噸調降1200元。外銷方面，依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。