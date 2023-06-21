中鴻說明，近期大陸鋼材庫存持續下降，隨著煤鐵原料及鋼材行情止跌，寶鋼、鞍鋼等指標鋼廠相繼開出平盤，鋼鐵供需關係將持續改善，帶動亞洲鋼市穩健回升。然考量當前仍處高溫多雨季節，國內業者產銷略有遞延，為減輕客戶營運壓力及順應築底反彈氛圍，故本次盤價適度調降。

以總體經濟方面來論，美國聯準會(Fed)6月暫停升息，並上調今年GDP預測至1%，顯示該國經濟動能優於預期。另外，6月13日大陸人行自去年8月以來首度出手降息，且官方後續將採取更多措施來提振經濟，預計全球經濟運行有望增溫，可望帶動鋼市回溫。

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