原定18日前往「鐵達尼號」沉船處進行探險的觀光潛水器「泰坦號」，下潛後不到2小時就與水面失去聯繫。據外媒報導，船上包括英國富豪哈定（Hamish Harding）、潛水器觀光旅遊公司執行長羅許（Stockton Rush）在內，一共有5名乘客，目前仍然生死未卜。哈定的繼子薩茲（Brian Szasz）稍早透過社群媒體發文，透露繼父人在失聯潛水器上，隨後他又貼出一張自己參加演唱會的照片，引發網友熱議。

根據《每日郵報》報導，薩茲19日在臉書（Facebook）上貼文，透露「我的繼父（哈定）搭乘的潛艇失蹤了，祈禱搜索行動能夠成功。」

幾小時後，薩茲又貼出自己參加聖地牙哥搖滾演唱會的照片，並附上一段文字：「出現在這裡可能會讓人反感，但我的家人會希望我參加Blink-182（美國龐克搖滾樂團）的演出，因為這是我最喜歡的樂團，而音樂能在困難的時刻幫助我！」不過該貼文已經遭到刪除。

薩茲的臉書頁面設為公開，但貼文只開放親友留言，大家都對他的選擇表示支持。報導刊出後，有網友表示：「父親過世後，我有整整2年沒有心思玩樂，你就好好享受吧」，但同時也有不少網友發言力挺：「每個人難過的方式不同」、「面對這種情況也不能做什麼，最好讓自己忙碌」、「每個人有不同的應對機制，外人也不清楚他和繼父的關係」、「我們99%的人都沒有立場批評」。

《太陽報》報導，薩茲是哈定的現任妻子麗莎（Lisa Harding）與前夫所生。除了薩茲之外，麗莎還有1個女兒Lauren Szasz，和哈定則育有2個兒子，羅利（Rorry Harding）和吉爾（Giles Harding）。