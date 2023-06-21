膽固醇是維持人體正常運作的重要成分，但當它過高時，就可能引發心血管疾病。在走到罹病吃藥這一步前，有什麼方法可以有效降低膽固醇？新陳代謝科醫師洪建德就分享5個方法，包括在家煮食、吃海產類低等動植物、均衡營養、慎選飲品及維持正常體重等。其中，海產類低等動植物還含有抗氧化物、稀有元素，都是防癌的必要成分。

醫師洪建德在YouTube頻道「常常好食Good Food」裡的影片中提到，營養治療跟藥物治療最大差異在於，營養治療是要達到多元化飲食；而藥物治療則是單方面，針對一打一，兩者是完全不一樣的思維方式。他並以自身經驗為例，分享5個不吃藥降膽固醇的方法。

首先是在家煮食，洪建德表示，他盡量都在家吃飯幾乎不外食，選擇新鮮且多樣化的食物，即便外出用餐也會慎選餐廳。其次是吃海產類低等動植物，如蛤蜊、牡蠣、淡菜、紫菜及海帶等，這些食物飽和脂肪酸很少，除了能降膽固醇外，還有抗氧化物、稀有元素，都是抗癌症的必要成分。

再來是均衡營養，洪建德特別強調此重要性，他表示，肉類吃適量即可；青菜熱量較少，因此可以盡量多元選擇，裡面含有的纖維素可以帶走一些飽和脂肪酸，從而降低膽固醇。

另外要慎選飲品，洪建德提到，很多人以為喝酒會增加高密度脂蛋白濃度，事實上它對降低膽固醇沒有幫助，因此他不建議喝酒。至於喝茶可能會有利於降低膽固醇一些，但喝太多也會影響尿酸和睡眠品質，偶爾喝即可。洪認為最佳的飲品還是水，他都喝自己家裡煮沸過的白開水。

最後是維持正常體重，洪建德表示，當身體質量指數（Body Mass Index, BMI）超過19以上，代表血糖、膽固醇、三酸高油脂、脂肪肝等出現問題的風險也隨之上升，因此要非常戒慎恐懼，盡量不要吃甜食、含糖飲料。

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