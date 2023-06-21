「一矽相承─玻璃藝術師生聯展」，即日起至8月20日在新竹市玻璃工藝博物館展出。（陳育賢攝）

由清華大學藝術與設計學系及玄奘大學藝術與創意設計學系師生攜手推出的「一矽相承─玻璃藝術師生聯展」，即日起至8月20日在新竹市玻璃工藝博物館展出，透過玻璃工藝創作展現師生傳承的情誼與青年學子充沛的創意能量，民眾可前往欣賞。

市長高虹安表示，玻璃在新竹產業及觀光旅遊上扮演重要的角色，此次展覽主題名為「一系（矽）相承」，是以藝術學「系」及玻璃工藝主要元素「矽」為概念串連，展現新竹玻璃藝術家與師生的傳承精神，感謝兩所大學致力培育多元藝文人才，已然成為燃燒新竹市玻璃藝術創作的光和熱。

她說，很高興透過這次展覽，看到新竹兩所大學藝術設計科系的師生，傳承玻璃工藝的情誼，與青年學子從傳統工藝出發結合創意的設計，相當精彩。

清華大學副校長呂平江表示，新竹的玻璃工藝有將近百年的歷史，該校持續推展玻璃工藝的課程，培育了不少玻璃工藝的人才，近年來更是結合大學社會責任ESR的計畫，並與新竹環保局的合作成立「玻璃醫美中心」，將垃圾搖身一變成為玻璃藝術品，因此，此次的展覽不僅是藝術創作，更是環保教育的展示。

玄奘大學校長簡紹琦則指出，玄奘在玻璃工藝上面付出很大的心力，在校內設置熔爐24小時不停地讓學生使用，經統計1年要燒掉近60萬的電費，提供學生學習，也培育了許多優秀學生，未來將在市府的支持及與清華大學合作之下，做出更好、更傑出的作品展現給民眾。

文化局說明，第1特展室展出清華大學藝術與設計學系作品，展區規畫夢幻下午茶、午後的庭園、精神寄託、欣的一隅、心靈療癒、少女心、哲思深尋等7大主題；第2特展室展出玄奘大學藝術與創意設計學系作品，呈現平板窯燒、鑲嵌、脫蠟鑄造、琺瑯燒、吹製等五大玻璃工藝重要技法。

新竹市玻璃工藝博物館開館時間為周二至周日上午9時至下午5時。參觀票價為全票50元，優惠票30元，即日起使用文化禮金享半價優惠。新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、身心障礙者皆免費，歡迎踴躍參觀。